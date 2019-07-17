Politico: Госдеп сменил главу делегации США на переговорах с Россией из-за дела Бутиной

ТАСС, 17 июля. Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон должна была возглавить американскую делегацию на проходящих в настоящий момент в Женеве консультациях с представителями России по стратегической стабильности, однако ее неожиданно сменил первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан. Причина - ее многолетние дружеские отношения с бывшим бойфрендом осужденной в США россиянки Марии Бутиной. Об этом в среду сообщила газета Politico со ссылкой на источники в Белом доме.

Кто такая Мария Бутина и в чем ее обвиняют

Лоббистка, авантюристка, "агент влияния". Кто такая Мария Бутина и в чем ее обвиняют

По данным издания, "госсекретарь Майкл Помпео выразил озабоченность" появившейся в прошлом месяце в ряде американских СМИ информацией о предполагаемых связях Томпсон с другом Бутиной - политическим консультантом Республиканской партии Полом Эриксоном. Как отметила газета, "именно по этой причине руководитель Госдепартамента назначил главой американской делегации на консультациях с Россией своего первого заместителя Джона Салливана". Тем не менее, Белый дом объявил в понедельник, что Томпсон все же будет сопровождать его в поездке.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что Томпсон не проинформировала о своих связях с Эриксоном ни начальство, ни Конгресс весной 2018 года во время слушаний по утверждению своей кандидатуры на нынешний пост, хотя он входит в круг близких знакомых и в июне 2017 года был даже приглашен на ее свадьбу. На тот момент она занимала должность помощника вице-президента США Майкла Пенса по национальной безопасности.

Полноформатные российско-американские консультации по стратегической стабильности проходят в настоящее время в Женеве. Российскую делегацию возглавляет замглавы МИД Сергей Рябков. Поручение о возобновлении полноформатного диалога по этому вопросу было отдано лидерами двух стран Владимиром Путиным и Дональдом Трампом по итогам встречи на полях саммита G20 в Осаке.

В преддверии встречи стороны озвучили темы, которые хотели бы затронуть. Москва во главу угла ставит вопрос продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Вашингтон считает обсуждение этой проблемы преждевременным и рассчитывает рассмотреть с коллегами из РФ возможность заключения трехстороннего соглашения по сокращению ядерного вооружения с участием Китая.