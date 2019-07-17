Cбежавшего из Молдавии лидера Демпартии обвинили в причастности к беспорядкам 2009 года

КИШИНЕВ, 17 июля. /ТАСС/. Бежавший из Молдавии олигарх Владимир Плахотнюк причастен к организации 7 апреля 2009 года беспорядков в Кишиневе, во время которых были разгромлены и подожжены парламент и резиденция президента, заявил в среду бывший премьер-министр республики Владимир Филат в эфире молдавского телеканала PRO-TV. По его словам, зачинщиками столкновений были сторонники известного близостью к Плахотнюку профессионального кикбоксера Константина Цуцу.

"Дело 7 апреля находится в Генеральной прокуратуре. По этому делу и я давал показания. Первым, кто должен был давать показания, и я говорю об этом со знанием дела, был Плахотнюк. Я не хочу сейчас винить его во всем. Но я знаю, что его участие в событиях 7 апреля было решающим. И я имею в виду не студентов, которые мирно вышли на протест, а тех, кто устроил беспорядки. Это были люди Цуцу", - заявил Филат.

Вместе с тем он частично признал и свою вину в том, что расследование погромов так и не было завершено. "Есть и часть моей вины. Но я не могу измерить, кто и насколько виноват. Думаю, что я должен был сделать больше", - пояснил он.

В апреле 2009 года недовольные победой на парламентских выборах правящей тогда Партии коммунистов сторонники оппозиционных проевропейских партий устроили массовые протесты в центре Кишинева. 7 апреля они переросли в беспорядки, участники которых, смяв кордоны полиции, ворвались в парламент и резиденцию главы государства, разграбили и подожгли их, а также вывесили на них флаги ЕС и соседней Румынии, лозунги, призывающие к объединению с соседней страной. По указанию бывшего тогда президентом Владимира Воронина полиция не применяла к нападавшим силу, благодаря чему беспорядки обошлись без жертв.

В том же году коммунисты проиграли досрочные выборы, и к власти в Молдавии пришла оппозиция, которая сформировала правящую коалицию. В нее вошли Либерально-демократическая партия, которую возглавлял Филат, и Демократическая партия Плахотнюка. По инициативе новых властей генпрокуратура возбудила уголовные дела против бывшего руководства страны и ряда сотрудников МВД. Однако никто из них так и не был признан виновным в погромах, также не были выявлены и зачинщики беспорядков.