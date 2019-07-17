Зеленский потребовал от и.о. губернатора Николаевской области уйти в отставку

КИЕВ, 17 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от исполняющего обязанности главы Николаевской областной государственной администрации (ОГА) Вячеслава Боня написать заявление об отставке. Как сообщила во вторник пресс-служба главы государства, Зеленский озвучил это требование во время рабочей поездки в регион и посещения Николаевского международного аэропорта.

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Президент заявил, что с ремонтом воздушной гавани произошла "удивительная ситуация", которая вызывает много вопросов. "Это касается эффективности использования средств. Кроме того, ремонт сопровождают постоянные скандалы - судебные дела относительно фирмы-подрядчика, трагическая ситуация с предыдущим директором аэропорта", - сказано в сообщении.

Директор аэропорта Федор Барна рассказал, что регулярные рейсы не осуществляются, в том числе из-за нехватки диспетчеров. Как пояснил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк, диспетчеров не направляют в Николаев из-за низкой загруженности воздушной гавани. В ответ Зеленский потребовал в качестве эксперимента обеспечить работу диспетчеров на некоторый период.

В сообщении отмечается, что присутствующие на встрече президента попросили его помочь решить проблему с криминальной обстановкой в регионе, рейдерскими захватами и коррупцией. "Почему вы к людям относитесь как к скотам? Все говорят, что Николаев - бандитский город. Это нормально? Чиновники ведут себя как бандиты", - резко обратился Зеленский к и.о. губернатора.

Президент сообщил, что в настоящее время ведутся поиски новой кандидатуры на должность главы Николаевской ОГА.