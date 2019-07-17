"Всех нас не остановят". Почему 1,5 млн людей записались на штурм "Зоны 51"

1,5 млн пользователей Facebook выразили желание принять участие в "штурме" легендарной "Зоны 51" — военной базы в штате Невада, считающейся среди уфологов местом хранения потерпевших крушение НЛО и тел пришельцев. Мероприятие стало поводом для сотен мемов и уже успело вызвать реальное беспокойство командования ВВС США.

"Зона 51" реально существует, но к "зеленым человечкам" не имеет никакого отношения

Так называемая Зона 51 на самом деле часть Учебно-испытательного центра Невады (Nevada Test and Training Range) военно-воздушной базы Эдвардс, которая расположена примерно в 130 км к северо-западу от Лас-Вегаса. Военное командование США официально называет это место Грум-Лейк (по названию высохшего соленого озера, находящегося рядом) или аэропорт Хоуми. Проход туда строго запрещен, территория охраняется вооруженными военными. Считается, что основная рабочая часть испытательного центра скрыта под землей — по крайней мере, спутниковые снимки не показывают ничего примечательного на поверхности.

Существует много теорий относительно того, откуда пошло само название "Зона 51". Одна из них — что такой порядковый номер этому участку земли присудила Комиссия по атомной энергии, владевшая им до 1950-х. В одном из документов ЦРУ времен войны во Вьетнаме также содержится упоминание "Зоны 51", другие кодовые имена для испытательного центра — Dreamland ("Страна снов") и Paradise Ranch ("Райское ранчо").

Правительство США официально признало существование "Зоны 51" в 2013 году. Ранее все факты о полигоне держались в строжайшей тайне, а рассекретить их стало возможным благодаря закону о свободе информации. Согласно данным Центрального разведывательного управления (ЦРУ), в период с 1954 по 1974 год там проводились испытания разведывательных самолетов нового поколения Lockheed U-2 и A-12. Кроме того, в "Зоне 51" базировались захваченные советские самолеты, например МиГ-17. Их изучали и тестировали во времена холодной войны, чтобы лучше понимать боевые возможности врага.

Созданная вокруг объекта секретность породила слухи и конспирологические теории об инопланетянах и НЛО. "Зона 51" стала ассоциироваться с уфологией благодаря Бобу Лазару — физику, который в конце 1980-х утверждал, что работал там в секретной лаборатории над воссозданием технологии НЛО. Уже в 1990-е "Зона 51" прочно укоренилась в массовой культуре, фигурировала в сериалах ("Секретные материалы"), фильмах ("День независимости"), в 2000-х появлялась в компьютерных играх (Grand Theft Auto: San Andreas). И разумеется, рано или поздно она была обречена стать мемом.

Штурм "Зоны 51" — главный мем этого лета

27 июня администраторы группы S**tposting cuz im in shambles в Facebook и стример SmyleeKun объявили об организации мероприятия "Штурм "Зоны 51", всех нас не остановят". Участникам мероприятия предлагается встретиться у туристического центра, посвященного "Зоне 51", 20 сентября в 3 часа ночи, чтобы согласовать дальнейшие действия. "Если мы будем бежать, как Наруто (герой одноименных манги и аниме — прим. ТАСС), то мы сможем двигаться быстрее пуль. Давайте увидим этих инопланетян", — указано в описании встречи.