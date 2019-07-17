"Всех нас не остановят". Почему 1,5 млн людей записались на штурм "Зоны 51"

1,5 млн пользователей Facebook выразили желание принять участие в "штурме" легендарной "Зоны 51" — военной базы в штате Невада, считающейся среди уфологов местом хранения потерпевших крушение НЛО и тел пришельцев. Мероприятие стало поводом для сотен мемов и уже успело вызвать реальное беспокойство командования ВВС США.
"Зона 51" реально существует, но к "зеленым человечкам" не имеет никакого отношения
Так называемая Зона 51 на самом деле часть Учебно-испытательного центра Невады (Nevada Test and Training Range) военно-воздушной базы Эдвардс, которая расположена примерно в 130 км к северо-западу от Лас-Вегаса. Военное командование США официально называет это место Грум-Лейк (по названию высохшего соленого озера, находящегося рядом) или аэропорт Хоуми. Проход туда строго запрещен, территория охраняется вооруженными военными. Считается, что основная рабочая часть испытательного центра скрыта под землей — по крайней мере, спутниковые снимки не показывают ничего примечательного на поверхности.
Существует много теорий относительно того, откуда пошло само название "Зона 51". Одна из них — что такой порядковый номер этому участку земли присудила Комиссия по атомной энергии, владевшая им до 1950-х. В одном из документов ЦРУ времен войны во Вьетнаме также содержится упоминание "Зоны 51", другие кодовые имена для испытательного центра — Dreamland ("Страна снов") и Paradise Ranch ("Райское ранчо").
Правительство США официально признало существование "Зоны 51" в 2013 году. Ранее все факты о полигоне держались в строжайшей тайне, а рассекретить их стало возможным благодаря закону о свободе информации. Согласно данным Центрального разведывательного управления (ЦРУ), в период с 1954 по 1974 год там проводились испытания разведывательных самолетов нового поколения Lockheed U-2 и A-12. Кроме того, в "Зоне 51" базировались захваченные советские самолеты, например МиГ-17. Их изучали и тестировали во времена холодной войны, чтобы лучше понимать боевые возможности врага.
Созданная вокруг объекта секретность породила слухи и конспирологические теории об инопланетянах и НЛО. "Зона 51" стала ассоциироваться с уфологией благодаря Бобу Лазару — физику, который в конце 1980-х утверждал, что работал там в секретной лаборатории над воссозданием технологии НЛО. Уже в 1990-е "Зона 51" прочно укоренилась в массовой культуре, фигурировала в сериалах ("Секретные материалы"), фильмах ("День независимости"), в 2000-х появлялась в компьютерных играх (Grand Theft Auto: San Andreas). И разумеется, рано или поздно она была обречена стать мемом.
Штурм "Зоны 51" — главный мем этого лета
27 июня администраторы группы S**tposting cuz im in shambles в Facebook и стример SmyleeKun объявили об организации мероприятия "Штурм "Зоны 51", всех нас не остановят". Участникам мероприятия предлагается встретиться у туристического центра, посвященного "Зоне 51", 20 сентября в 3 часа ночи, чтобы согласовать дальнейшие действия. "Если мы будем бежать, как Наруто (герой одноименных манги и аниме — прим. ТАСС), то мы сможем двигаться быстрее пуль. Давайте увидим этих инопланетян", — указано в описании встречи.
По мере того как мем набирал популярность, план по захвату "Зоны 51" продолжал обрастать деталями. Пользователь Джейсон Барнс, к примеру, нарисовал карту штурма, в котором участвовали бы "бегуны Наруто", "камнеметатели" и "Кайлы" — на интернет-жаргоне это собирательный образ разъяренного белого подростка. На всякий случай Барнс добавил: "Привет, правительство США, это шутка, и я на самом деле не собираюсь действовать по этому плану".
Мем довольно быстро вышел за пределы Facebook и получил распространение в Twitter, Tumblr и Reddit.
How im gonna enter area 51 Vs how im gonna leave #Area51 pic.twitter.com/ih1MDZmFep— Im a penguin (@Gabriel_rod12) July 12, 2019
"Как я собираюсь штурмовать "Зону 51" vs Как я собираюсь ее покинуть #Зона51"
В первых числах июля захват "Зоны 51" попал в обзор ютьюбера PewDiePie, о нем стали писать СМИ. Подвидом мема про штурм "Зоны 51" стал мем "Мой инопланетянин" — про пришельцев, с которыми можно подружиться на секретной базе.
How i plan on hiding my alien friend after #Area51 pic.twitter.com/R4hXMXQPH7— Jay⅙ (@lajay87) July 12, 2019
"Как я планирую прятать своего друга-инопланетянина после "Зоны 51"
Появились и метамемы, то есть мемы с отсылками к другим популярным мемам. Один из пользователей Reddit скомпоновал 51 мем в единую историю про штурм "Зоны 51".
"Вместо того чтобы штурмовать "Зону 51", нам нужно встать снаружи в костюмах инопланетян, и охранники нас заберут сами / Потрясающий ход"
Затем к делу подключились селебрити, например, рэпер Lil Nas X (автор песни-мема Old Town Road) пообещал забесплатно обеспечить музыкальное сопровождение захвату военной базы.
OLD TOWN RAID ✨— nope (@LilNasX) July 16, 2019
OUT NOW!! ⚡️https://t.co/B1NYG0CNFe pic.twitter.com/zo4Go5dlDR
На данный момент 1,5 млн пользователей Facebook присоединились к мероприятию, еще 1,1 млн подтвердили заинтересованность в нем. Нет никаких сомнений в том, что большинство из этих людей не собирается в Неваду, а просто подыгрывает этому интернет-флешмобу. Но...
В каждой шутке есть доля шутки
Американские военные отнеслись к сообщениям о "штурме" без иронии. "["Зона 51"] является действующей тренировочной площадкой для ВВС США, и мы будем препятствовать проникновению кого-либо в район, где мы обучаем американские вооруженные силы, — заявил представитель Пентагона в беседе с The Washington Post. — ВВС США всегда готовы защитить Америку и ее активы". TMZ утверждает, что местные правоохранители готовы применять слезоточивый газ и перцовые баллончики против любых незваных посетителей.
Кроме того, владельцы близлежащих отелей рассказали журналистам, что все номера на 20-е числа сентября у них были раскуплены. Так что наплыв посетителей в районе "Зоны 51" все же может произойти — вопрос только в том, каков будет его масштаб.
Мемы вообще умирают довольно быстро, и как показывает Google Trends, штурм "Зоны 51" уже начал терять популярность. Вполне возможно, что к 20 сентября о нем вспомнят лишь те, кто на волне хайпа купил билет до Невады и забронировал отель в пустыне.
Артур Громов