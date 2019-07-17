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Кризис на Украине

Виктор Медведчук представит в Европарламенте мирный план по Донбассу

Глава "Оппозиционной платформы" назвал прекращение конфликта задачей украинской власти

КИЕВ, 17 июля. /ТАСС/. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук прибыл в Страсбург, чтобы представить европарламентариям мирный план по Донбассу. Об этом сообщает в среду телеканал "112 Украина".

"Пять лет конфликта [в Донбассе] означают, что надо что-то решать. Это самый затяжной конфликт в Европе после Второй мировой войны", - сказал Медведчук журналистам.

Он убежден, что прекращение конфликта - "это задача, в первую очередь, украинской власти и украинского общества". "Но я не считаю, что в этом не должны участвовать активно в том числе и европейские страны, и Евросоюз, и Совет Европы, и другие международные организации", - подчеркнул политик.

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