В Германии назвали регион, наиболее пострадавший от антироссийских санкций

БЕРЛИН, 17 июля. /ТАСС/. Компании из восточногерманских земель пострадали от российских санкций и ответных мер Москвы гораздо больше, нежели западногерманские фирмы. Об этом сообщило в среду агентство DPA со ссылкой на данные Восточного комитета германской экономики (ВКГЭ).

При этом наибольший ущерб был нанесен экономике Саксонии. Согласно исследованию организации, объем торговли региона с Россией в период с 2013 по 2018 годы сократился на 72,5%. Снижение объема торговли всех пяти восточногерманских земель (кроме Берлина) с РФ составило в среднем 28,7%. В Западной Германии этот показатель составил 17%.

Исполнительный директор Восточного комитета Михаэль Хармс указал на то, что, прежде всего, тесные связи с Россией на востоке Германии имели небольшие машиностроительные фирмы. "Это не крупные концерны, но все представители среднего бизнеса, и сокращение торговли имеет в этой связи огромное значение", - сказал он в интервью DPA. "На востоке Германии есть машиностроительные фирмы, представители которых в отчаянии звонят нам, поскольку потеря крупных проектов ставит их в затруднительное экономическое положение", - добавил Хармс.

По его мнению, санкции против России не ведут к решению политических проблем и прогрессу в урегулировании конфликта на востоке Украины, но "скорее способствуют консолидации политической элиты вокруг [президента России Владимира] Путина". "Поэтому нужно, разумеется, обдумать вопрос, насколько они в действительности являются подходящим средством для достижения в долгосрочной перспективе заявленных политических целей", - считает Хармс.

Председатель комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст (Левая партия) со своей стороны призвал правительство ФРГ "положить конец санкциям против России". "Если лекарство не действует, то нет смысла продлевать время его приема или увеличивать дозу", - приводит его слова DPA.