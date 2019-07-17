Медведчук: решение вопроса о возвращении украинских моряков из России зависит от Киева

КИЕВ, 17 июля. /ТАСС/. Украинская власть должна взять на себя обязательства провести следственные и судебные действия в отношении украинских моряков, задержанных в РФ, чтобы решить вопрос о возвращении их на Украину. Такое мнение высказал глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук в Страсбурге, куда он прибыл, чтобы представить депутатам Европарламента свой мирный план урегулирования ситуации в Донбассе.

"Если говорить о моряках, то, если использовать футбольную терминологию, мяч на стороне Украины. Все зависит от украинской власти, здесь даже не стоит вопрос обмена, поскольку российские власти готовы освободить", - сказал политик, речь которого транслировал телеканал NewsOne. Он считает, что Киев должен изменить свою позицию и дать обязательство об их участии в следственных и судебных действиях на Украине после того, как они вернутся в страну.

Медведчук также высказал мнение относительно ареста главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Политик считает, что 19 июля суд Киева может принять решение о его освобождении из-под стражи.

"Мне кажется, что, как минимум на первом этапе, все закончится успешно в ближайшее время. Если быть точным, то послезавтра я все-таки рассчитываю, что ему будет изменена мера пресечения, а в последующем он все-таки сможет вернуться на свободу и доказать свою невиновность", - сказал он.