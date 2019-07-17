{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Лондоне напомнили, что финансируют расследование крушения MH17

Об этом глава британского МИД Джереми Хант заявил в пятую годовщину трагедии

ЛОНДОН, 17 июля. /ТАСС/. Глава британского МИД Джереми Хант напомнил в пятую годовщину крушения авиарейса MH17, что Лондон финансирует расследование произошедшей трагедии. Об этом он написал в среду в Twitter.

"5 лет назад 298 человек трагически погибли, когда MH17 был сбит над Украиной. Великобритания предоставляет финансирование специализированному уголовному суду в Гааге, чтобы провести слушания по делу четырех подозреваемых. Те, кто погиб, их семьи и друзья заслуживают того, чтобы свершилось правосудие, и мы продолжаем поддерживать их", - сказано в сообщении главы британского внешнеполитического ведомства и одновременно кандидата на пост нового лидера тори и премьер-министра страны.

В июне совместная следственная группа (ССГ) выдала международные ордера на арест подозреваемых в причастности к крушению Boeing на Украине в июле 2014 года. В их числе следователями были названы россияне Игорь Гиркин, также известный под псевдонимом Стрелков, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко.

Пассажирский Boeing 777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане 10 государств. Несмотря на активные боевые действия, Киев не стал закрывать небо Донбасса для международных пассажирских рейсов. Для расследования катастрофы была создана ССГ, в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Российские официальные лица неоднократно выражали недоверие результатам ее работы, указывали на безосновательность аргументов, на которых строятся обвинения, и нежелание использовать российские выводы в ходе следствия.

Теги
АвстралияБельгияУкраинаМалайзияВеликобританияНидерландыКризис на УкраинеРасследование крушения Boeing в Донецкой областиХант, Джереми
Парламент Приднестровья сократил число депутатов
Решение принято из соображений экономии бюджетных средств
Читать полностью