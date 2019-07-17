В Лондоне напомнили, что финансируют расследование крушения MH17

ЛОНДОН, 17 июля. /ТАСС/. Глава британского МИД Джереми Хант напомнил в пятую годовщину крушения авиарейса MH17, что Лондон финансирует расследование произошедшей трагедии. Об этом он написал в среду в Twitter.

"5 лет назад 298 человек трагически погибли, когда MH17 был сбит над Украиной. Великобритания предоставляет финансирование специализированному уголовному суду в Гааге, чтобы провести слушания по делу четырех подозреваемых. Те, кто погиб, их семьи и друзья заслуживают того, чтобы свершилось правосудие, и мы продолжаем поддерживать их", - сказано в сообщении главы британского внешнеполитического ведомства и одновременно кандидата на пост нового лидера тори и премьер-министра страны.