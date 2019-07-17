Додон: перезагрузка отношений позволит расширить сотрудничество между Молдавией и Россией

КИШИНЕВ, 17 июля. /ТАСС/. Перезагрузка молдо-российских отношений, произошедшая после смены власти в Молдавии, позволит вывести на качественно новый уровень взаимовыгодное сотрудничество между двумя странами. Об этом написал в среду на своей странице в Facebook президент Молдавии Игорь Додон по итогам прошедшей в Москве встречи с вице-премьером, спецпредставителем президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией Дмитрием Козаком.

"С удовлетворением отметил, что за прошедший месяц произошла существенная перезагрузка молдо-российских отношений, что позволит выйти на качественно новый уровень взаимовыгодного сотрудничества между Республикой Молдова и Российской Федерацией", - отметил Додон. По его словам, в рамках встречи был обсужден "весь спектр двусторонних отношений".

В частности, глава Молдавии отметил подготовку к предстоящей в сентябре заседанию молдо-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которая возобновит работу после трехлетнего перерыва. "Отдельно обсудили вопросы бесперебойного обеспечения нашей страны природным газом, учитывая, что соглашение по транзиту через территорию Украины истекает в конце 2019 года, а также просьбу молдавской стороны по предоставлению скидки на газ с 1 сентября. В ходе встречи представил кандидата на должность председателя правления AО "Молдовагаз" Вадима Чебана", - отметил Додон.

По его словам, на встрече также обсуждалась приднестровская проблематика, действие соглашения о беспошлинном экспорте молдавских товаров на российский рынок, проведение второго молдо-российского экономического форума, который пройдет в Кишиневе в сентябре нынешнего года, а также другие вопросы двустороннего сотрудничества.