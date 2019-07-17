СМИ: не менее 10 человек погибли в результате взрыва в Сомали

ТАСС, 17 июля. По меньшей мере 10 человек погибли в среду в Сомали в результате подрыва фугаса, заложенного у обочины дороги. Как сообщил информационный портал Hiiraan, инцидент произошел у населенного пункта Балкад в провинции Средняя Шэбелле.

По данным местных жителей, перед взрывом неизвестные обстреляли Балкад из крупнокалиберных пулеметов.

Ответственность за нападение пока никто не взял на себя, однако местные наблюдатели полагают, что, судя по почерку, речь может идти об очередной вылазке боевиков "Аш-Шабаб".

"Аш-Шабаб" ("Молодежное движение моджахедов") - радикальная исламистская группировка, образованная в 2004 году на территории Сомали. Начиная с 2008 года ее боевики то и дело совершают теракты с использованием смертников, а также начиненных взрывчаткой машин. Финансируется за счет финансовых вливаний со стороны "Аль-Каиды" (запрещена в РФ), пожертвований сомалийских бизнесменов, а также налогов, которые платит местное население на подконтрольных группировке территориях, где установлен жесткий режим ваххабитского толка, основанный на шариатском праве.

На счету "Аш-Шабаб" ряд громких терактов на территории стран, оказывающих поддержку сомалийскому правительству в борьбе против исламистов. Так, 2 апреля 2015 года боевики ворвались в университет города Гарисса на севере Кении, и захватили в заложники студентов.