В МИД Грузии уверяют в безопасности пребывания в республике российских туристов

ТБИЛИСИ, 17 июля. /ТАСС/. Безопасность иностранных граждан и туристов, в частности российских, в Грузии обеспечена. Об этом заявил в среду официальный представитель МИД республики Владимир Константиниди журналистам, комментируя слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Россия рассмотрит возможность отмены принятых в отношении Грузии мер, в частности запрета на авиаперелеты, если будут устранены угрозы безопасности россиян.

"Мы видели заявления Сергея Лаврова. В связи с вопросами безопасности хочу вам сказать, что в Грузии полностью обеспечена безопасность иностранных, в том числе и российских граждан, а также туристов, поскольку Грузия является безопасной страной, что подтверждено Евросоюзом и отображено в разных международных рейтингах", - сказал Коснтантиниди.

Представитель МИД Грузии уверен, что для улучшения грузино-российских отношений необходима работа в рамках Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Константиниди также отметил необходимость сохранения прогресса, которого достигли страны в торгово-экономической сфере.

Лавров в интервью "Аргументам и фактам" в среду заявил, что Россия рассмотрит возможность отмены принятых в отношении Грузии мер, в частности запрета на авиаперелеты, если будут устранены угрозы безопасности россиян.

С 8 июля вступил в силу указ президента РФ Владимира Путина о введении временного запрета российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан в Грузию. Также вступило в силу решение Министерства транспорта России о приостановке полетов грузинских авиакомпаний на территорию РФ.

Санкции были введены после того, как 20 июня несколько тысяч человек устроили в Тбилиси у здания парламента антироссийский митинг. Демонстранты попытались прорваться в здание парламента Грузии, требуя отставки спикера Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахарии. Полиция разогнала митинг, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. Причиной столкновений стало обернувшееся скандалом участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова и других делегатов из России в сессии генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси. Возмущение оппозиционных депутатов вызвало то, что их российский коллега вел заседание, сидя в кресле председателя парламента. В СМИ стали распространяться сведения о том, что он якобы участвовал в боевых действиях в Абхазии и Приднестровье. Сам Гаврилов заявил, что это не соответствует действительности.