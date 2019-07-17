Медведчук призвал Киев перестать рассчитывать на санкции и вести прямой диалог с Москвой

СТРАСБУРГ, 17 июля. /ТАСС/. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук выступил за прямой диалог между Москвой и Киевом, а также властями Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), указав на неэффективность санкционного пути. Соответствующее мнение он высказал в среду на презентации плана по мирному урегулированию в Донбассе в стенах Европарламента.

"Абсолютно понятно, что санкции за пять лет, введенные США, ЕС и другими странами, не возымели того успеха, на который рассчитывали киевские власти. Речь идет не только о старых властях, но и о новых", - сказал Медведчук, отвечая на вопрос одного из европарламентариев.

Он напомнил, что во время инаугурационной речи президент Украины Владимир Зеленский назвал мирное урегулирование одной из приоритетных задач, а позже на встрече с представителями ЕС и правительства США выразил надежду на сохранение и усиление санкций в отношении России.

"Нельзя сказать, что санкции прошли бесследно, действительно есть последствия, но позиция России в вопросах, связанных с миром, не изменилась под их воздействием. Значит нужно садиться за стол переговоров, вести диалог между Киевом, Донецком, Луганском и Москвой", - подчеркнул он.

После презентации плана "Оппозиционной платформы - За жизнь" по мирному урегулированию в Донбассе в беседе с европарламентариями Медведчук подчеркнул, что диалог с Москвой нужно расширять максимально, поскольку путь санкций не работает.

"Россия должна участвовать в диалоге на всех международных уровнях: и в "семерке" (G7), и в Совете Европы, и в сотрудничестве с Евросоюзом. Потому что если не вовлекать Россию, то нельзя достигнуть того, что может быть достигнуто не путем санкций, а путем переговоров и диалога", - заявил он.