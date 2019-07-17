Boeing выделит первую часть помощи семьям погибших в катастрофах 737 MAX в размере $50 млн

ТАСС, 17 июля. Американский авиаконцерн Boeing принял решение в ближайшее время выделить $50 млн из ранее обещанных $100 млн в качестве первой выплаты семьям и близким жертв и покрытия общественных расходов, связанных с двумя авиакатастрофами лайнеров модели 737 MAX в Эфиопии и Индонезии, в результате которых погибли 346 человек. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении компании.

В нем указывается, что "$50 млн представляют первоначальные расходы из $100 млн, которые Boeing обязался выплатить для удовлетворения нужд семей погибших в авиакатастрофах". Отмечается, что никакие решения судов не будут иметь действие на выделение средств в рамках оказания помощи родственникам погибших.

"Трагические смерти в обоих катастрофах продолжают оставаться тяжелой ношей для всех нас в Boeing, и мы выражаем глубокие соболезнования всем близким пассажиров, находившихся на борту", - заявил глава авиастроительного концерна Деннис Меленберг.

3 июля Boeing объявил, что предоставит $100 млн на выплаты семьям и близким жертв двух авиакатастроф. Согласно опубликованным данным, средства пойдут на оплату образования, покрытие непредвиденных трат и расходов на проживание, а также поддержку общественных программ и экономическое развитие пострадавших общин.