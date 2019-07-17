США и Россия обсудили возможность договора с Китаем о сокращении ядерного вооружения

ВАШИНГТОН, 17 июля. /ТАСС/. Делегации США и России на консультациях в Женеве обсудили возможность заключения трехстороннего соглашения с участием Китая по сокращению ядерного вооружения. Об этом говорится в распространенном в среду пресс-службой Госдепартамента заявлении по итогам завершившихся полноформатных российско-американских консультаций по стратегической стабильности.

Россия и США, отмечает внешнеполитическое ведомство, обсудили "видение президентом [США Дональдом Трампом] нового направления в сфере контроля над ядерными вооружениями совместно с Россией и Китаем".

Американская сторона в очередной раз "подчеркнула обеспокоенность в связи с разработкой и развертыванием Россией нестратегического ядерного оружия и отсутствием прозрачности в отношении существующих обязательств" в сфере контроля над вооружениями. "Делегация США четко дала понять, что для эффективного контроля над вооружениями необходима приверженность полному и проверяемому соблюдению договоренностей", - говорится в документе.

Также делегации США и России обсудили национальную стратегическую политику с целью предотвращения недопонимания по ряду важных вопросов.

"Делегации обсудили национальную стратегическую политику [обеих стран] как средство уменьшения недопонимания и неправильного восприятия по ряду ключевых вопросов безопасности", - отмечается в документе. Как подчеркивает внешнеполитическое ведомство США, американская сторона обсудила с российской свои военные доктрины, которые касаются, в частности, ядерного оружия и противоракетной обороны, а также "возникающие проблемы в сфере безопасности".

Консультации в Женеве "были проведены на основе" переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Майкла Помпео 14 мая в Сочи, отметили в Госдепартаменте.

Встреча прошла в Женеве в постоянном представительстве России при отделении ООН и других международных организациях. Российскую делегацию возглавлял замглавы МИД Сергей Рябков, американскую - первый заместитель госсекретаря Джон Салливан. В консультациях также участвовала замгоссекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон. В американскую делегацию также вошли должностные лица высокого ранга из Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома, министерств обороны и энергетики США. Поручение о возобновлении полноформатного диалога по этому вопросу было отдано лидерами двух стран Владимиром Путиным и Дональдом Трампом по итогам встречи на полях саммита G20 в японской Осаке.

Салливан и Томпсон 18 июля отправятся в в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.