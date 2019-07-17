В США потребовали расследовать опыты Пентагона по распространению вирусов через клещей

ТАСС, 17 июля. Палата представителей Конгресса США потребовала от Пентагона провести расследование ряда существовавших во второй половине прошлого века научных программ, которые, возможно, предполагали использование насекомых в качестве биологического оружия. Об этом в среду сообщила телекомпания CNN.

По ее данным, соответствующая поправка к проекту военного бюджета на 2020 финансовый год, предложенная конгрессменом-республиканцем от штата Нью-Джерси Крисом Смитом, была принята законодателями на прошлой неделе. В ней содержится "призыв к генеральному инспектору Министерства обороны проверить, проводились ли эксперименты по использованию насекомых, в основном клещей, в качестве биологического оружия в период с 1950 по 1975 год".

По словам Смита, "существует ряд книг и статей, в которых говорится, что подобные опыты осуществлялись в бактериологической лаборатории армии США Форт-Детрик (штат Мэриленд) и на военных объектах на острове Плам (штат Нью-Йорк)".

Как отметила телекомпания, наиболее распространенным заболеванием, переносимым клещами, является инфекционная болезнь Лайма. Ее симптомы - жар, головные боли, усталость и характерная кожная сыпь. При отсутствии лечения болезнь может вызывать паралич лицевого нерва, нарушения работы памяти и сердечного ритма. Согласно Центрам по контролю и профилактике заболеваний США, в стране каждый год регистрируется более 30 тыс. случаев подобных заболеваний.

Если проверка выявит, что "Пентагон использовал болезнь Лайма в качестве оружия, то ведомство должно будет предоставить информацию о масштабах исследований и сообщить, каким образом насекомые оказались за пределами лабораторий - непреднамеренно или же специально в рамках эксперимента", указала CNN.

В октябре 2018 года международная группа ученых опубликовала в журнале Science статью, где говорилось о том, что научные сотрудники Министерства обороны США с 2016 года в рамках программы Insect Allies разрабатывают метод, позволяющий заражать сельскохозяйственные культуры вирусами, которые передают некие полезные гены, повышающие устойчивость растений. При этом распространять данные вирусы предполагается с помощью насекомых, которые являются их переносчиками. По данным СМИ, на программу было выделено около $45 млн.