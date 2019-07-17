Reuters: Франция надеется, что ее представитель будет отвечать за экономический блок в ЕК

ТАСС, 17 июля. Франция ожидает, что в новом составе Еврокомиссии ее кандидат займет пост, связанный с экономическим блоком. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на представителя правительства республики.

По его сведениям, французские власти надеются, что в ведение ее представителя отойдут вопросы торговли или климатических изменений.

По европейским нормам, каждая из 28 стран ЕС должна представить по одному кандидату на посты еврокомиссаров, затем глава ЕК распределит между ними портфели. После этого полный состав Еврокомиссии должен быть утвержден Европарламентом в начале осени.