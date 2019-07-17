Зариф сообщил, что не встречался с представителями властей США в ходе визита в Нью-Йорк

ООН, 17 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что не проводил встречи с представителями американской администрации в ходе продолжающегося на этой неделе визита в Нью-Йорк, в рамках которого он принимает участие в мероприятиях по линии ООН.

"Конечно, когда я иду по улицам, я вижу много американцев, но если вы говорите про представителей администрации [президента США] то нет, у меня не было с ними встреч", - сказал он в среду журналистам.

Зариф заявил, что ограничение перемещений, наложенное США на иранских дипломатов и их семьи, ставит их в нечеловеческие условия.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Соединенные Штаты значительно ограничили возможности передвижения иранских дипломатов и членов их семей, находящихся в служебных командировках в Нью-Йорке.

"Это ставит членов постпредства в практически нечеловеческие условия, но мне не принципиально - у меня здесь нет работы вне тех трех зданий, где я могу находиться (передвижения Зарифа ограничены аэропортом, отелем и зданием ООН - прим. ТАСС)", - сказал он.

Ядреная сделка

Европейские страны не готовы инвестировать в собственную безопасность в ситуации вокруг Совместного плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), добавил глава МИД Ирана.

"Я думаю, что европейцы хотят сохранить СВПД, но к сожалению, они не готовы платить, они не готовы инвестировать в собственную безопасность, - сказал он. - В конечном счете они позволяют США устанавливать повестку".