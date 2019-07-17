В Латвии заявили о приближении российской подлодки и корабля к границе страны

РИГА, 17 июля. /ТАСС/. Российская военная подводная лодка и корабль были идентифицированы вблизи территориальных вод Латвии - с таким утверждением в среду выступили Национальные вооруженные силы (НВС) страны.

"В латвийской эксклюзивной экономической зоне, в 10 морских милях от территориальных вод, военно-морские силы 17 июля идентифицировали подводную лодку "Дмитров" класса "Кило" Вооруженных сил России", - утверждается в сообщении НВС в Twitter.

Кроме этого, по версии латвийских военных, 16 июля вблизи границы республики был обнаружен российский буксир СБ-123.

Власти Латвии нередко заявляют об обнаружении российских военных кораблей у своих берегов и самолетов вблизи своего воздушного пространства. По версии Минобороны республики, российские военные самолеты и корабли в 2016 году приближались к границам Латвии 209 раз, в 2015 году - более 270 раз, а в 2014 году - свыше 250 раз.

Российские власти неоднократно заявляли, что все полеты российских военных самолетов и передвижения кораблей совершаются в строгом соответствии с международно-правовыми нормами.