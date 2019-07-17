Премьер Нидерландов призвал к осторожности и терпению в деле о катастрофе MH17

ГААГА, 17 июля. /ТАСС/. Необходимо набраться терпения и осторожности в ожидании правосудия в деле о крушении рейса МН17 компании "Малайзийские авиалинии" на востоке Украины. Об этом заявил в среду премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, выступая на траурной церемонии по случаю пятой годовщины трагедии с участием родных и близких погибших.

"Сегодня мы объединены горечью и приверженностью к тому, чтобы восторжествовала справедливость, - сказал он. - Отправление правосудия остается нашей общей главной целью. Чувства требуют, что это произошло как можно скорее, однако разум призывает быть осторожным. Потому что дорога к справедливости проходит через терпение и единство, через самоконтроль и контроль над эмоциями".

Премьер также выразил признательность за смелость и терпение, которые проявляют родственники погибших. "К счастью, новые важные шаги вперед были сделаны месяц назад. Не последние, но шаг за шагом мы продвигаемся к установлению истины. И мы продолжим двигаться по этому пути", - заверил Рютте.

Пассажирский Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане 10 государств. Несмотря на активные боевые действия, Киев не стал закрывать небо Донбасса для международных пассажирских рейсов. Для расследования катастрофы была создана ССГ, в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Российские официальные лица неоднократно выражали недоверие результатам ее работы, указывали на безосновательность аргументов, на которых строятся обвинения, и нежелание использовать российские выводы в ходе следствия.

На пресс-конференции 24 мая 2018 года эксперты ССГ заявили, что зенитная ракетная установка, которая произвела пуск ракеты, сбившей Boeing, могла быть завезена из России и принадлежать 53-й зенитной ракетной бригаде. РФ эти обвинения отвергла, заявив, в частности, что ни один зенитный ракетный комплекс ВС РФ никогда не пересекал российско-украинскую границу, а ракета, выпущенная по самолету, еще в 1986 году была направлена в войска на территории Украины и с тех пор оттуда не возвращалась.

В июне ССГ заявила, что установила четырех лиц, подозреваемых в причастности к крушению "Боинга". В их числе трое россиян - Игорь Гиркин, также известный под псевдонимом Стрелков, Сергей Дубинский и Олег Пулатов. Судебный процесс над ними должен начаться в Нидерландах 9 марта 2020 года. Голландское правительство не собирается добиваться их экстрадиции, но намерено обратиться к российской стороне с просьбой допросить их.