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Politico: cенатор Рэнд Пол намерен провести переговоры с Зарифом от имени Трампа

Республиканец хотел бы снизить напряженность в отношениях между двумя странами

ВАШИНГТОН, 17 июля. /ТАСС/. Американский сенатор-республиканец Рэнд Пол (от штата Кентукки) намерен провести от имени американского президента нацеленные на снижение напряженности переговоры с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом, который находится с официальным визитом в США. Об этом сообщила в среду газета Politico.

В прошлые выходные сенатор во время игры в гольф с американским лидером Дональдом Трампом попросил позволить ему осуществить такого рода дипломатическую миссию. Глава государства одобрил предложение.

Пол намерен от имени президента предложить Зарифу, как отмечает издание, "оливковую ветвь" с целью снизить напряженность в отношениях между двумя странами.

Глава МИД Ирана принимает участие в ежегодной сессии Экономического и социального совета ООН в Нью-Йорке. Как отмечает Politico, в течение недели он будет встречаться с местными журналистами и экспертами.

Теги
СШАИранТрамп, ДональдЗариф, Мохаммад Джавад
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