Помпео заявил, что США следят за ситуацией в свете утверждений о захвате Ираном танкера

НЬЮ-ЙОРК, 17 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео не подтвердил утверждения о захвате Ираном нефтяного танкера ОАЭ, однако заверил, что Вашингтон следит за развитием событий. Он коснулся этой темы в интервью журналисту Хью Хьюитту, его стенограмму распространила в среду пресс-служба Госдепартамента.

Помпео попросили прокомментировать сообщения о том, что иранские власти якобы могли захватить указанное судно, проходившее через Ормузский пролив.

"Я мало что могу сказать об этом, но мы очень внимательно следим за развитием событий даже в более широком ключе, нежели только за этим танкером в Ормузском проливе", - сказал он.

Как отметил Помпео, Вашингтон добивается привлечения новых государств к участию в "инициативе по обеспечению безопасности судоходства". По его словам, в ней уже "участвует широкий круг стран". Ранее американские официальные лица заявляли, что изучают возможность формирования международной коалиции, которая занялась бы обеспечением свободы судоходства через Ормузский пролив.

Как сообщило во вторник агентство Associated Press со ссылкой на источники в Пентагоне, официальные лица в США полагают, что Иран мог захватить нефтяной танкер ОАЭ. По информации агентства, несколько дней назад судно вошло в территориальные воды Ирана. После этого была отключена система, подающая сигналы о его месторасположении. Танкер якобы проходил недалеко от одной из иранских военных баз.

Во вторник официальный представитель МИД Ирана заявил, что иностранный танкер из-за технической неисправности был отбуксирован ВМС в территориальные воды республики после получения ответного сигнала на запрос об оказании помощи. По словам дипломата, судно будет находиться в иранских водах до полного устранения неисправности.