Зеленский устроил скандал в Николаевской области

КИЕВ, 17 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский, отправившийся в среду в очередную рабочую поездку по областям, устроил перепалку с чиновниками в Николаевской области, где посетил ряд промышленных предприятий и международный аэровокзал в самом Николаеве. Журналисты призвали президента помочь в расследовании использования средств, выделенных на ремонт аэропорта, и жаловались на то, что в области процветает криминалитет и коррупция.

Зеленский отметил, что с ремонтом аэропорта, действительно, сложилась "странная ситуация". Его сопровождают бесконечные финансовые скандалы, судебные разбирательства между подрядчиками и даже гибель бывшего директора. "Вы делаете такое выражение лица, вроде как вы ни при чем и в первый раз пришли, - обратился президент к исполняющему обязанности главы Николаевской областной администрации Вячеславу Боню. - Почему вы к людям относитесь, как к скотам? Все говорят, что Николаев является бандитским городом. Это нормально? Чиновники ведут себя, как бандиты".

"Если нужно написать заявление по собственному желанию, я его сегодня готов написать", - ответил Бонь. "Да, пишите! Договорились", - отреагировал президент. Однако в конфликт вмешался директор аэропорта Федор Барна. "Вы хотите нам помочь или построить тут всех?" - сказал он президенту. Такая постановка вопроса возмутила Зеленского: "Кого - всех? Дальше сами разбирайтесь".

Пререкания с чиновниками на этом не закончились. Во время посещения Николаевского судостроительного завода журналисты обратили внимание президента на то, что в числе сопровождающих его лиц находится глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко, которая в свое время заявила, что "не любит таких малороссов, как Зеленский". "Я малоросс? Вы серьезно говорите, что я малоросс? Придется вам как-то выживать со мной, малороссом", - обратился он к Москаленко.

Та ответила, что во время предвыборной президентской кампании поддерживала Петра Порошенко. "Я думаю, что вы докажете, что не являетесь малороссом и тогда будем сотрудничать", - сказала глава облсовета. Зеленский тут же перебил ее: "Давайте договоримся, что это ваша задача доказать, что вы украинка".

На днях Зеленский в грубой форме выгнал с совещания по вопросам развития Киевской области и города Борисполь секретаря городского совета Ярослава Годунко, указав тому на его криминальное прошлое. Тот пытался оправдываться, но в ответ услышал: "Иди, гуляй, разбойник".