В МИД ДНР сообщили о скором объявлении контактной группой бессрочного перемирия в Донбассе

МИНСК, 17 июля. /ТАСС/. В ближайшее время контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины заявит о бессрочном перемирии в Донбассе. Об этом в среду по итогам заседания в Минске заявила министр иностранных дел Донецкой народной республики, представитель республики в контактной группе Наталья Никонорова.

"В ближайшее время контактная группа сделает совместное заявление о введении бессрочного, устойчивого перемирия с обязательством соблюдать все необходимые меры его контроля и усиления", - сказала она.