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В МИД ДНР сообщили о скором объявлении контактной группой бессрочного перемирия в Донбассе

Как отметила представитель республики в группе Наталья Никонорова, речь идет о совместном заявлении

МИНСК, 17 июля. /ТАСС/. В ближайшее время контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины заявит о бессрочном перемирии в Донбассе. Об этом в среду по итогам заседания в Минске заявила министр иностранных дел Донецкой народной республики, представитель республики в контактной группе Наталья Никонорова.

"В ближайшее время контактная группа сделает совместное заявление о введении бессрочного, устойчивого перемирия с обязательством соблюдать все необходимые меры его контроля и усиления", - сказала она.

Кризис на Украине
Контактная группа согласовала бессрочное перемирие в Донбассе с 21 июля
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