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Зеленский считает, что возвращение украинских моряков приведет к нормализации диалога с РФ

Как отметил президент, это может стать важным шагом, "чтобы прекратить войну"

КИЕВ, 17 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что возвращение на родину украинских моряков, задержанных в ноябре 2018 года в районе Керченского пролива, может стать шагом для возобновления нормального диалога с Россией.

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"Начнем с моряков. Мне кажется, это нормальный шаг для возвращения к диалогу и реальный мощный шаг для того, чтобы прекратить войну", - заявил он в видеозаписи на своем канале YouTube.

Вечером 11 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о первом телефонном разговоре президентов РФ и Украины. Их беседа состоялась по инициативе украинской стороны. В администрации Зеленского назвали этот диалог "первым шагом к возобновлению переговоров в нормандском формате" и выразили надежду на скорейшее освобождение удерживаемых лиц.

Три корабля Военно-морских сил Украины 25 ноября 2018 года нарушили порядок прохождения территориальных вод РФ при следовании из Черного в Азовское море. Они были задержаны, а моряки арестованы. Им предъявлены обвинения по статье о нарушении государственной границы. Лефортовский суд Москвы 17 июля удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока ареста всем 24 украинским морякам до 24 октября.

Теги
УкраинаКризис на УкраинеПесков, Дмитрий СергеевичНарушение границы РФ украинскими военными кораблямиЗеленский, Владимир Александрович
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