Киев готов в кратчайшие сроки провести подготовку к обмену пленными по формуле "69 на 208"

КИЕВ, 17 июля. /ТАСС/. Киев готов в кратчайшие сроки провести подготовку к новому обмену пленными в Донбассе по формуле "69 на 208 человек". Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Леонида Кучмы - Дарья Олифер - по итогам очередного заседания в Минске.

"В гуманитарной подгруппе подтверждено местонахождение 69 наших граждан, которых мы стремимся освободить, - написала она в Facebook. - В учреждениях украинской пенитенциарной системы находится 208 человек, которых запрашивает противоположная сторона".

"Договорились в кратчайшие сроки провести работу в двух параллельных направлениях: юридическая очистка и подготовка к взаимному освобождения подтвержденных лиц", - уточнила она.

Ранее представители республик Донбасса сообщили, что согласовали в контактной группе предварительные списки и процедуру обмена пленными.

Так, омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила, что республика выступила с предложением произвести обмен по формуле "всех установленных на всех установленных". По ее словам, на данный момент подтверждено, что на территории Украины удерживается 101 человек, которых разыскивает ДНР, а на территории республики находятся 50 человек, освобождения которых добивается Киев.

В свою очередь руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленными Ольга Кобцева проинформировала, что готова передать украинской стороне 19 удерживаемых у себя лиц и рассчитывает получить с территории Украины 107 сторонников республики.

В результате обсуждения была достигнута договоренность, что сторонам предоставляется некоторое время для "процессуальной очистки" удерживаемых лиц. После этого информация о прекращении уголовного преследования лиц, подлежащих обмену, предоставляется в рабочую группу Контактной группы. После подтверждения выполнения сторонами всех взятых на себя обязательств Контактная группа назначает конкретную дату проведения обмена.