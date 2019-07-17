МИД Ирана осудил убийство турецкого дипломата в Эрбиле

ТАСС, 17 июля. Министерство иностранных дел Ирана решительно осудило убийство заместителя генерального консула Турции в городе Эрбиль - столице Курдского автономного района на севере Ирака.

"Терроризм нанес огромный урон странам Ближнего Востока, и мы решительно осуждаем это вооруженное нападение на турецких дипломатов", - говорится в распространенном в среду телеканалом Al-Mayadeen заявлении официального представителя внешнеполитического ведомства Ирана Аббаса Мусави.

"Положить конец терроризму в регионе можно только добившись прекращения его политической, финансовой и идеологической поддержки", - указал иранский дипломат.

МИД Турции ранее подтвердил гибель сотрудника генерального консульства в Ираке во время нападения в Эрбиле. В сообщении ведомства отмечалось, что Анкара "продолжает тесно сотрудничать с иракскими властями с целью задержания преступников".

По информации телеканала Sky News Arabia, двое вооруженных людей открыли огонь по дипломатам в одном из ресторанов Эрбиля. Курдские силы безопасности оцепили место происшествия и ведут поиск боевиков.