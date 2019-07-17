{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Пентагоне заявили, что совместные учения США и Турции продолжатся

В американском военном ведомстве отметили, что маневры продолжатся, в том числе в Грузии и на Украине

ВАШИНГТОН, 17 июля. /ТАСС/. Стратегическое партнерство США и Турции сохраняется, совместные учения продолжатся, в том числе в Грузии и на Украине. Об этом заявил в среду помощник заместителя министра обороны США по политическим вопросам Дэвид Трахтенберг, отвечая на вопросы журналистов на брифинге, посвященном реакции Вашингтона на покупку Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

"Наши отношения в военной сфере остаются прочными, и мы продолжим участвовать с Турцией в многосторонних учениях по повышению уровня готовности и оперативной совместимости, включая предстоящие учения в Грузии, Германии и на Украине", - отметил он.

В Венесуэле ждут от нового главы европейской дипломатии уважения своего суверенитета
Глава МИД республики Хорхе Арреаса обратил внимание на уважительную позицию России и Китая по отношению к Венесуэле
Читать полностью