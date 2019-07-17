В Венесуэле ждут от нового главы европейской дипломатии уважения своего суверенитета

ООН, 17 июля. /ТАСС/. Венесуэла рассчитывает, что новый глава европейской дипломатии Жозеп Боррель будет проявлять больше уважения к суверенитету страны. Об этом заявил в среду журналистам глава МИД республики Хорхе Арреаса на полях ежегодной сессии Экономического и социального совета ООН.

Он обратил внимание на уважительную позицию России и Китая по отношению к Венесуэле. "Я надеюсь что и новый глава европейской дипломатии будет проявлять больше уважения с суверенитету Венесуэлы, - сказал он. - Я надеюсь, что они научатся проявлять уважение вместо того, чтобы атаковать".