Мэй поддержала позицию Гибралтара по соблюдению санкций ЕС против Сирии

ЛОНДОН, 17 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила признательность руководству Гибралтара за соблюдение санкций Евросоюза в отношении Сирии. Об этом в среду сообщила пресс-служба главы британского правительства после ее встречи с главным министром Гибралтара Фабианом Пикардо, в ходе которой стороны обсудили ситуацию с задержанным гибралтарскими властями танкером Grace 1, который перевозил иранскую нефть.

"Премьер-министр подчеркнула важность проведения Гибралтаром независимого судебного процесса и воздала должное его усилиям по осуществлению санкций ЕС в отношении Сирии", - сказал пресс-секретарь Мэй.

Власти Гибралтара задержали 4 июля танкер Grace 1 под флагом Панамы по подозрению в том, что он доставлял иранскую нефть в Сирию в нарушение санкций. В операции приняли участие военнослужащие британской морской пехоты. По словам представителя Гибралтара, на борту находились 28 членов экипажа судна - граждане Индии, Пакистана и Украины.

В ответ на это в иранский МИД был вызван посол Великобритании в Тегеране. Как заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель, задержание было произведено по запросу США.