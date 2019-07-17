Турция призвала США отказаться от решения об исключении ее из программы по созданию F-35

АНКАРА, 18 июля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Турции обратилось в четверг к Соединенным Штатам с призывом отказаться от решения об исключении республики из программы по созданию истребителей пятого поколения F-35. В распространенном заявлении внешнеполитического ведомства данный шаг Вашингтона называется "ошибочным".

"Этот односторонний шаг не соответствует духу альянса и не имеет какого-либо законного основания <...> США оставили без ответа наше предложение о создании совместно с НАТО рабочей группы [по С-400], это указывает на то, что США не стремятся добросовестно решить эту проблему <...> Мы предлагаем США исправить эту ошибку, которая нанесет непоправимый вред нашим стратегическим отношениям", - отмечается в коммюнике.

В министерстве назвали "неверным" заявление Вашингтона о том, что российские зенитные ракетные системы "С-400 могут ослабить F-35".

Ранее в среду Белый дом сообщил, что решение Турции приобрести ЗРС С-400 делает невозможным ее дальнейшее участие в программе создания F-35. В Вашингтоне при этом отметили, что США продолжат сотрудничать с Турцией в военной сфере с учетом ограничений, связанных с покупкой российских систем ПВО.

В сентябре 2017 года РФ сообщила о заключенном с Турцией контракте на поставку С-400, его стоимость составляет $2,5 млрд. Анкара получит полковой комплект (два дивизиона). Контракт подразумевает частичную передачу технологий производства турецкой стороне. Первые поставки начались 12 июля.

С-400 "Триумф" - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Она предназначена для поражения средств воздушного нападения и разведки и любых других воздушных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать самолеты и крылатые ракеты, на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростью до 4,8 км/с.