Пентагон уклонился от ответа на вопрос о возобновлении участия Турции в программе F-35

ВАШИНГТОН, 18 июля. /ТАСС/. Представители Пентагона уклонились от ответа на вопросы о том, может ли быть возобновлено участие Турции в программе создания истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35.

"На сегодняшний момент Турция приняла решение, мы говорили, что F-35 и С-400 несовместимы, мы будем дальше работать над тем, чтобы восстановить эти отношения", - сказала заместитель министра обороны США по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд, отвечая на вопрос о том, является ли решение США об исключении Турции из программы обратимым.

Лорд отказалась отвечать на вопрос о возможности того, что технологии F-35 могут быть переданы турецкой стороной России через турецких пилотов или технических специалистов, проходивших обучение на территории США в рамках программы. "Я не буду строить домыслы на эту тему", - заявила она.

В сентябре 2017 года РФ сообщила о заключенном с Турцией контракте на поставку зенитных ракетных систем С-400, его стоимость составляет $2,5 млрд. Анкара получит полковой комплект (два дивизиона). Контракт подразумевает частичную передачу технологий производства турецкой стороне. Первые поставки начались 12 июля.

Против приобретения Турцией С-400 активно выступают США и НАТО. В среду Белый дом заявил, что решение Турции приобрести С-400 делает невозможным ее дальнейшее участие в программе F-35.

С-400 "Триумф" - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Она предназначена для поражения средств воздушного нападения и разведки и любых других воздушных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать самолеты и крылатые ракеты, на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростью до 4,8 км/с.