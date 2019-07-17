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Палата представителей заблокировала рассмотрение процедуры импичмента Трампа

Процедуру инициировал конгрессмен Эл Грин из-за оскорбительных высказываний президента в адрес нескольких женщин из прогрессивного крыла Демократической партии
Здание Конгресса США AP Photo/Mark Tenally
Описание
Здание Конгресса США
© AP Photo/Mark Tenally

ВАШИНГТОН, 18 июля. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США в среду заблокировала начало процедуры отстранения американского президента Дональда Трампа от должности, которую инициировал конгрессмен Эл Грин от штата Техас, представляющий Демократическую партию. Трансляцию вел телеканал C-Span.

За то, чтобы заблокировать инициативу, проголосовали 332 конгрессмена, 95 высказались против, еще один воздержался. Грин предлагал начать процедуру импичмента из-за оскорбительных высказываний президента в адрес нескольких женщин из прогрессивного крыла Демократической партии.

 

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СШАТрамп, Дональд
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