Палата представителей заблокировала рассмотрение процедуры импичмента Трампа

ВАШИНГТОН, 18 июля. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США в среду заблокировала начало процедуры отстранения американского президента Дональда Трампа от должности, которую инициировал конгрессмен Эл Грин от штата Техас, представляющий Демократическую партию. Трансляцию вел телеканал C-Span.

За то, чтобы заблокировать инициативу, проголосовали 332 конгрессмена, 95 высказались против, еще один воздержался. Грин предлагал начать процедуру импичмента из-за оскорбительных высказываний президента в адрес нескольких женщин из прогрессивного крыла Демократической партии.