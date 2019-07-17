США не поддержали решение Зеленского о люстрации чиновников времен Порошенко

ВАШИНГТОН, 18 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты не поддерживают решение украинского президента Владимира Зеленского подвергнуть люстрации высших чиновников, занимавших посты с 2014 по 2019 год. Об этом сообщил в среду спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, отвечая на вопросы журналистов в Атлантическом совете в Вашингтоне.

"Такого рода политическое возмездие фактически отвлекает от дела продвижения своей страны вперед, - отметил он, комментируя решение украинского лидера, - и, я думаю, это [продвижение страны вперед] именно то, на чем Украине действительно необходимо сосредоточить свое внимание".

Дипломат указал на необходимость борьбы с коррупцией и олигархами в стране. "Тем не менее делать это необходимо таким образом, чтобы сохранить страну единой и позволить ей продвигаться вперед", - заключил он.

На прошлой неделе Зеленский обвинил высших должностных лиц в бездействии и предложил распространить процедуру люстрацию времен своего предшественника Петра Порошенко в отношении чиновников экс-президента Виктора Януковича и на всех руководителей после госпереворота 2014 года. При этом он выразил уверенность, что деятельность этих лиц в будущем получит также "справедливую юридическую оценку".

К перечню должностей, подпадающих под люстрацию, он предложил добавить как самого Порошенко, так и депутатов Верховной рады, членов правительства, генпрокурора, главу СБУ, глав Антимонопольного комитета и Фонда госимущества, секретаря СНБО.

В пятницу предложенный президентом законопроект о внесении изменений в закон Украины о люстрации был зарегистрирован в Верховной раде и определен как неотложный.