СМИ: премьер Хорватии обновил состав кабмина страны на фоне скандала с недвижимостью

БЕЛГРАД, 18 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заменил ряд министров в составе своего кабинета. Об этом сообщило в среду вечером национальное телевидение страны HRT.

"Перемены дадут возможность правительству беспрепятственно проводить программу кабмина, продолжать действия по развитию экономики, укреплению солидарности в обществе, снижению напряженности, а кульминацией этих действий станет председательство Хорватии в ЕС в первой половине 2020 года", - заявил председатель правительства.

Пленкович сообщил, что новыми вице-премьерами станут глава МВД Давор Божинович и министр финансов Здравко Марич. Место министра иностранных и европейских дел Марии Пейчинович-Бурич займет посол Хорватии в ФРГ Гордан Грлич Радман. Новым министром сельского хозяйства станет Мария Вучкович, а пост министра по вопросам демографии, семьи, социальной политики и молодежи займет Весна Бедекович. Новым министром регионального развития и фондов ЕС станет Марко Павич, который занимал пост министра труда и пенсионной системы, а Минтруд возглавит Йосип Аладрович.

Пост министра госимущества займет Марио Баножич. Министром администрации станет Иван Маленица.

Ранее министр государственного имущества Хорватии Горан Марич подал в отставку после обвинений в незаконных сделках с недвижимостью, звучащих в адрес кабинета министров. За неделю до этого, 9 июля, премьер-министр принял отставку министра администрации Ловро Кушчевича после появления в местных СМИ публикаций о незаконных махинациях чиновника с недвижимостью.