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СМИ: в Эрбиле задержали подозреваемых в причастности к атаке на турецких дипломатов

В результате атаки погиб сотрудник генконсульства

АНКАРА, 18 июля. /ТАСС/. Силы безопасности в Ираке задержали трех человек, которые могут быть причастны к нападению на турецких дипломатов в Эрбиле. Об этом сообщает в четверг телеканал Haber Turk.

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Данные о задержанных в настоящее время не приводятся.

Согласно информации Министерства иностранных дел Турции, вооруженное нападение на сотрудников турецкого генконсульства произошло в одном из ресторанов Эрбиля. По данным телеканала Sky News Arabia, нападавших было двое.

В результате атаки погиб сотрудник генконсульства.

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