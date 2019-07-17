СМИ: в Эрбиле задержали подозреваемых в причастности к атаке на турецких дипломатов

АНКАРА, 18 июля. /ТАСС/. Силы безопасности в Ираке задержали трех человек, которые могут быть причастны к нападению на турецких дипломатов в Эрбиле. Об этом сообщает в четверг телеканал Haber Turk.
Данные о задержанных в настоящее время не приводятся.
Согласно информации Министерства иностранных дел Турции, вооруженное нападение на сотрудников турецкого генконсульства произошло в одном из ресторанов Эрбиля. По данным телеканала Sky News Arabia, нападавших было двое.
В результате атаки погиб сотрудник генконсульства.