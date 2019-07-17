В США назвали политиков, допущенных до участия во вторых теледебатах демократов

НЬЮ-ЙОРК, 18 июля. /ТАСС/. Участники вторых теледебатов среди политиков, претендующих на выдвижение кандидатами от Демократической партии на президентских выборах 2020 года, определились в США. Список, в который включены 20 человек, опубликован в среду в Twitter Национального комитета Демократической партии (НДКП) США.

Дебаты состоятся в Детройте (штат Мичиган) 30 и 31 июля. В первый день на сцену выйдут 10 человек, столько же - во второй. До участия в дискуссии допущены почти все те же политики, которые выступали на первых дебатах, состоявшихся 26 и 27 июня в Майами (штат Флорида). Есть лишь одно отличие: конгрессмена от штата Калифорния Эрика Суолуэлла, который ранее в этом месяце заявил о выходе из гонки, заменит губернатор штата Монтана Стив Буллок.

Планируется, что 30 или 31 июля на сцену, помимо Буллока, выйдут вице-президент США Джозеф Байден, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, сенатор от Нью-Джерси Кори Букер, мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж, бывший министр жилищного строительства и городского развития США Джулиан Кастро, член Палаты представителей Конгресса США от штата Гавайи Тулси Габбард, сенатор от штата Нью-Йорк Кирстен Джиллибранд, сенатор от Калифорнии Камала Харрис, губернатор штата Вашингтон Джей Инсли. В список также вошли сенатор от Миннесоты Эми Клобушар, экс-конгрессмен от Техаса Бето О'Рурк, сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, писатель Марианна Уильямсон, бизнесмен Эндрю Янг, экс-конгрессмен от Мэриленда Джон Дилени, экс-губернатор штата Колорадо Джон Хикенлупер, конгрессмен от Огайо Тим Райан, сенатор от Колорадо Майкл Беннет, а также мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.

Кто именно из них будет дискутировать в первый день, а кто - во второй, решится по итогам жеребьевки в четверг. НДКП ранее заявлял, что допустит до участия в дискуссии в конце июля 20 человек, как и во время первых дебатов. Все претенденты выполнили хотя бы одно из двух требований НДКП. Первое состояло в том, чтобы получить поддержку не менее 1% респондентов по итогам трех социологических опросов, проводившихся по всей стране или в ряде ключевых штатов. Второе - собрать денежные пожертвования от 65 тыс. избирателей по меньшей мере из 20 штатов.

Комитет демократов в рамках первичных выборов намерен провести в общей сложности 12 теледебатов. Третьи состоятся 12 и 13 сентября, место их проведения пока не уточняется. Четвертые - в октябре текущего года, пятые - в ноябре, шестые - в декабре, оставшиеся шесть - с января по апрель 2020 года. Требования к претендентам будут постепенно ужесточаться.

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.