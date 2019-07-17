Лидер хуситов в Йемене заявил спецпосланнику ООН о приверженности перемирию

ТАСС, 18 июля. Глава Высшего политического совета движения "Ансар Аллах" Мехди аль-Машшат подтвердил приверженность йеменских мятежников-хуситов перемирию в порту Ходейда. Об этом, как передал телеканал Al Mayadeen, он заявил на встрече со спецпосланником ООН по Йемену Мартином Гриффитсом.

"Агрессия со стороны коалиции во главе с Саудовской Аравией против Йемена не прекращается ни на один день несмотря на то, что хуситы выполнили половину своих обязательств по соглашению о перемирии, подписанному в Стокгольме в 2018 году", - указал он. По словам аль-Машшата, движение "Ансар Аллах" пошло на односторонние шаги по выводу своих сил из порта Ходейда, исходя "из стремления к миру и желания облегчить страдания сынов йеменского народа".

В мае хуситы объявили о завершении передислокации своих сил в Ходейде и соседних красноморских портах Салиф и Рас-Иса. Наблюдатели от ООН 12 июня подтвердили, что хуситы действительно отвели свои формирования. Демилитаризация Ходейды необходима для оказания эффективной международной помощи пострадавшему населению в ходе боевых действий.

В Йемене пятый год продолжается вооруженное противостояние между хуситами и войсками президента Абд Раббо Мансура Хади, на стороне которого воюют силы аравийской коалиции. Конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире: по данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренних беженцев превышает 3,3 млн. человек.

По информации Al Mayadeen, Гриффитс на переговорах в Сане приветствовал инициативу хуситов, отметив, что их односторонние шаги "будут способствовать прогрессу в мирном процессе".

14 июля хуситы и правительство президента Абд Раббо Мансура Хади согласовали механизм и новые меры по деэскалации обстановки в районе портового города Ходейда. Делегации враждующих сторон провели на корабле ООН в Красном море раунд переговоров под эгидой датского генерала Мишеля Анкера Лоллесгора, который возглавляет группу наблюдателей ООН по контролю за прекращением огня в порту Ходейда. Эта встреча стала первой после контактов между сторонами, прошедших в феврале нынешнего года.