Палата представителей США обвинила глав Минюста и Минторга в неуважении к Конгрессу

ВАШИНГТОН, 18 июля. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США обвинила в среду министров юстиции и торговли Уильяма Барра и Уилбура Росса в проявлении неуважения к законодательной ветви власти и потребовала выдвижения в их адрес уголовных обвинений. Однако данный жест носит исключительно символический характер, поскольку Министерство юстиции США, выполняющее также функции генеральной прокуратуры, не будет преследовать в судебном порядке ни своего руководителя Барра, ни главу Минторга Росса.

При голосовании по вопросу о привлечении к ответственности Барра и Росса члены нижней палаты Конгресса разделились строго по партийной принадлежности. Оппозиция в лице демократов поддержала эту инициативу 230 голосами. Представители правящей Республиканской партии высказались 198 голосами против. Всего же в Палате представителей 435 человек, но семеро из них не приняли участие в голосовании.

Белый дом устами своего пресс-секретаря Стефани Гришэм охарактеризовал в письменном заявлении произошедшее как "смехотворную, но еще одну беззаконную попытку травить президента" США республиканца Дональда Трампа и представителей его администрации. Гришэм также выразила мнение, что спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси и ее однопартийцы на Капитолийском холме проводят "бесстыдную и циничную" политику в своем противостоянии с республиканцем Трампом.

Демократы в нижней палате Конгресса добивались от Барра и Росса предоставления ряда документов, которые касались стремления администрации США включить в перепись населения в 2020 году вопрос о гражданстве. Как подчеркнула Гришэм, правительство США исходит из того, что эти требования демократов в Палате представителей являются попыткой покуситься на "привилегию исполнительной ветви власти" и потому не могут быть выполнены.

В США отказ выполнять требования Конгресса считается проявлением неуважения к законодательной ветви власти и может преследоваться в суде. Нынешний эпизод стал лишь вторым в американской истории случаем обвинения Палатой представителей действующего члена президентского кабинета в неуважении к Конгрессу. В 2012 году нижняя палата Конгресса, которую тогда контролировали республиканцы, сделала аналогичный шаг в отношении тогдашнего главы Минюста Эрика Холдера. Однако контролировавшаяся демократом Бараком Обамой администрация США не стала предпринимать в связи с этим никаких действий.