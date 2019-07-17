Столтенберг пообещал, что НАТО не будет действовать зеркально в ответ на выход РФ из ДРСМД

НЬЮ-ЙОРК, 18 июля. /ТАСС/. НАТО воздержится от зеркального ответа на выход России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и будет согласовывать взвешенные ответные меры на уровне альянса. Об этом заявил в среду генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая на ежегодном форуме по безопасности в городе Аспен (штат Колорадо). Трансляция ведется на сайте организаторов форума.
"Мы все готовимся к ситуации в мире, при которой ДРСМД не будет существовать, а Россия будет обладать большим количеством ракет средней и меньшей дальности", - сказал Столтенберг, изложив далее меры, которые намерена предпринять НАТО в случае, если Москва не возобновит соблюдение данного договора.
"Мы договорились, что будем координировать и взвешивать предпринимаемые меры не на уровне отдельных государств, а на уровне всего альянса. Мы не будем зеркально повторять то, что делает Россия, это значит, что мы не станем размещать элементы противоракетной обороны. Мы будем наращивать боеготовность своих сил", - пояснил генсек альянса.
Он считает, что Россия могла бы в короткие сроки избавиться от своих крылатых ракет, якобы нарушающих нормы ДРСМД.
"Как я говорил, в 1987 году они смогли уничтожить около 2 тыс. ракет за несколько недель, поэтому начать уничтожать ракеты можно, если они этого захотят. Если бы мы действительно видели со стороны России желание начать избавляться от этих ракет, я уверен, мы бы смогли найти способ спасти договор", - заявил Столтенберг.
"Они вынуждены были признать, что ракета существует, но они заявляют, что она не нарушает ДРСМД. Это не так, - утверждал он. - США и их союзники независимо пришли к выводу, что эти ракеты нарушают договор". "Если мы смиримся с тем, что Россия безнаказанно нарушает этот договор, то мы подрываем доверие не только к ДРСМД, но и ко всем другим договорам по контролю за вооружениями", - высказал мнение генсек НАТО.
США со 2 февраля приостановили выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД. Американская администрация также пригрозила, что Вашингтон через шесть месяцев выйдет из ДРСМД, если Москва не выполнит определенные требования, якобы касающиеся этого договора. США настаивают прежде всего на том, чтобы Россия уничтожила свою крылатую ракету наземного базирования 9М729, дальность которой, по утверждению Вашингтона, превышает установленную договором. В связи с решениями американского правительства Россия тоже приостановила участие в ДРСМД.