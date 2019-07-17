Столтенберг пообещал, что НАТО не будет действовать зеркально в ответ на выход РФ из ДРСМД

НЬЮ-ЙОРК, 18 июля. /ТАСС/. НАТО воздержится от зеркального ответа на выход России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и будет согласовывать взвешенные ответные меры на уровне альянса. Об этом заявил в среду генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая на ежегодном форуме по безопасности в городе Аспен (штат Колорадо). Трансляция ведется на сайте организаторов форума.

На эту тему Гарант мира и безопасности. Что говорили о ДРСМД российские и зарубежные политики

"Мы все готовимся к ситуации в мире, при которой ДРСМД не будет существовать, а Россия будет обладать большим количеством ракет средней и меньшей дальности", - сказал Столтенберг, изложив далее меры, которые намерена предпринять НАТО в случае, если Москва не возобновит соблюдение данного договора. "Мы договорились, что будем координировать и взвешивать предпринимаемые меры не на уровне отдельных государств, а на уровне всего альянса. Мы не будем зеркально повторять то, что делает Россия, это значит, что мы не станем размещать элементы противоракетной обороны. Мы будем наращивать боеготовность своих сил", - пояснил генсек альянса. Он считает, что Россия могла бы в короткие сроки избавиться от своих крылатых ракет, якобы нарушающих нормы ДРСМД.

На эту тему Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. История и положения