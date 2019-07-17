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Столтенберг: Турция будет играть важную роль в системе ПВО НАТО и после покупки С-400

По словам генсека НАТО, эту ЗРС невозможно интегрировать в единую систему ПВО и ПРО альянса

НЬЮ-ЙОРК, 18 июля. /ТАСС/. Турция продолжит играть важную роль с точки зрения обеспечения противоракетной и противовоздушной обороны Североатлантического альянса, несмотря на приобретение российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в среду, выступая на ежегодном форуме по безопасности в американском городе Аспен (штат Колорадо).

Он констатировал, что "С-400 невозможно интегрировать в единую систему ПВО и ПРО альянса". "Но Турция может по-прежнему быть ее частью с точки зрения других возможностей", - добавил Столтенберг. "Турция по-прежнему является и будет являться частью интегрированной системы ПВО и ПРО альянса", - сказал он.

Столтенберг также заявил, что страны, входящие в Североатлантический альянс, не выступали за исключение из него Турции в связи с покупкой ею С-400. 

На вопрос о том, звучали ли такие призывы, Столтенберг ответил: "Турция - важный член НАТО. Никто из союзников [по НАТО] не затрагивал эту тему. Мы все понимаем, что зависим друг от друга".

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СШАТурцияРоссияСтолтенберг, Йенс
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