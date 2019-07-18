Столтенберг уверен, что все страны НАТО отреагируют в случае нападения РФ на члена альянса

НЬЮ-ЙОРК, 18 июля. /ТАСС/. Все без исключения страны - участницы НАТО отреагируют на возможное нападение России на одного отдельно взятого члена альянса. Уверенность в этом высказал в среду генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая на ежегодном форуме по безопасности в городе Аспен (штат Колорадо). Трансляция велась на сайте организаторов форума.

Столтенбергу был задан вопрос, уверен ли он, что в случае нападения РФ на одну страну НАТО остальные участники альянса без исключения будут соблюдать статью устава о коллективной самообороне. "Да, и этому есть несколько причин", - ответил генсек Североатлантического альянса.

"Принцип "один за всех и все за одного" прописан в договоре. Во-вторых, все они [страны - участники] заявляют о приверженности этому принципу снова и снова. Войска США дислоцированы на восточном фланге альянса и впервые в истории - в Норвегии. Имеются также германские, французские войска и войска других стран НАТО, которые дислоцированы и находятся в боеготовности в этой части альянса", - пояснил Столтенберг.

По его мнению, "нет более наглядного способа демонстрации солидарности НАТО, чем размещение войск в наиболее уязвимых частях альянса".