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Болтон заявил, что США приветствуют реформы в Узбекистане

Помощник президента США по национальной безопасности обсудил с министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым эффективные пути развития партнерства двух стран

ВАШИНГТОН, 18 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты приветствуют реформы в Узбекистане, которые оказывают положительное влияние на весь регион. Об этом написал в среду в Twitter помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон после встречи с главой МИД Узбекистана Абдулазизом Камиловым.

"Провел сегодня великолепную встречу с министром иностранных дел Узбекистана Камиловым. Мы обсудили широкий спектр общих интересов, а также наиболее эффективные пути развития нашего партнерства. Мы приветствуем реформы в Узбекистане и их положительное влияние на всю Центральную Азию и рассчитываем на углубление сотрудничества между США и Узбекистаном", - отметил Болтон.

Теги
СШАУзбекистанБолтон, Джон
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