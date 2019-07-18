Генсек НАТО обусловил сроки вывода войск из Афганистана исходом переговоров с талибами

НЬЮ-ЙОРК, 18 июля. /ТАСС/. Решение о выводе войск США и НАТО из Афганистана будет принято на коллективной основе и в зависимости от исхода мирных переговоров с движением "Талибан" (запрещено в РФ), пока поднимать вопрос о сроках преждевременно. Об этом заявил в среду генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая на ежегодном форуме по безопасности в американском городе Аспен (штат Колорадо). Трансляция велась на сайте организаторов форума.

"Сотни тысяч европейских и канадских военнослужащих служили в Афганистане, более тысячи из них поплатились своей жизнью. В пиковое время в боевых операциях принимали участие около 140 тыс. военнослужащих, треть которых были американцами", - напомнил Столтенберг, аргументируя точку зрения о том, что операция в Афганистане стала тяжелым бременем не только для США, но и для их партнеров по Североатлантическому альянсу.

"Поэтому мы будем вместе принимать решение о военном присутствии в Афганистане", - продолжал генсек НАТО, высоко оценив усилия спецпредставителя США по Афганистану Залмая Халилзада на переговорах с представителями талибов. "Мы не останемся в Афганистане дольше, чем нужно <...>. Мы надеемся на то, что Халилзад добьется успеха. Мы добиваемся соглашения не о выводе [иностранных войск из Афганистана], а о достижении мира", - пояснил Столтенберг.

"Пока преждевременно говорить о сроках вывода наших войск из Афганистана, потому что переговоры продолжаются. Я надеюсь на то, что результат будет. Ничего не договорено, пока нет договоренности обо всем, поэтому преждевременно спекулировать по поводу различных элементов [будущих договоренностей]", - указал он.

Военная операция в Афганистане продолжается уже более 17 лет - с декабря 2001 года. На пике кампании в 2010-2013 годах численность западных сил в этой стране превышала 150 тыс. человек. Основные боевые силы США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году, а сейчас в этой стране остается 14-тысячная миссия инструкторов и советников альянса.