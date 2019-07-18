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Политический кризис в Венесуэле

Гуайдо заявил, что 23 июля объявит о новом этапе борьбы за власть

Лидер венесуэльской оппозиции призвал Боливарианскую Республику "к мобилизации"

КАРАКАС, 18 июля. /ТАСС/. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в среду заявил, что в следующий вторник, 23 июля, на улицах Каракаса состоится заседание Национальной ассамблеи (однопалатного парламента), во время которого он объявит о новом этапе борьбы за власть в стране.

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"Следующее заседание [парламента] пройдет 23 июля вместе с народом на улице. С помощью усилий гражданского общества и деятельности Национальной ассамблеи мы перейдем к следующему этапу нашей борьбы", - написал политик в Twitter.

Кроме того, Гуайдо призвал всю Боливарианскую Республику "к мобилизации". "Все в Каракас!" - добавил он.

23 января Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС.

Теги
ВенесуэлаПолитический кризис в ВенесуэлеГуайдо, Хуан
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