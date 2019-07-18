Лидер демократов в Сенате попросил ФБР разобраться с российским фотоприложением FaceApp

НЬЮ-ЙОРК, 18 июля. /ТАСС/. Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (штат Нью-Йорк) обратился к ФБР и Федеральной торговой комиссии (ФТК) с просьбой разобраться с последствиями использования американскими пользователями приложения для мобильных устройств FaceApp, разработанного фирмой Wireless Lab из России. Об этом говорится в письме Шумера, адресованном руководству ФБР и ФТК и размещенном в среду в Twitter сенатора.

"Будет очень удручающе, если щепетильная личная информация граждан США была предоставлена враждебной зарубежной державе, которая активно участвует во враждебных действиях в киберпространстве против США", - написал Шумер. Он выразил тревогу тем, что "программное приложение для мобильных устройств FaceApp, штаб-квартира разработчика которого расположена в Санкт-Петербурге, может представлять собой риски для национальной безопасности и неприкосновенности личной жизни миллионов американских граждан".

Как пояснил сенатор, в FaceApp использована технология искусственного интеллекта, позволяющая менять внешность и возраст человека на цифровой фотографии. "Для того, чтобы пользоваться приложением, пользователи должны предоставить компании полный и не подлежащей отмене доступ к их личным фотографиям и данным <...>. На практике доступ к данным пользователей такого уровня мог бы означать, что любые снимки, сделанные с помощью приложения, могут использоваться публично или в частном порядке в будущем без согласия пользователей", - утверждал Шумер. С его точки зрения, факт расположения FaceApp в России "поднимает вопрос, как и когда компания предоставляет доступ к данным граждан США третьим сторонам, включая власти зарубежных стран".

Онлайн-портал TechCrunch опубликовал разъяснение, полученное от Wireless Lab. Согласно ему, в серверы компании поступает для обработки только та фотография, которую выберет изображенный на ней пользователь. "Большая часть изображений стирается из серверов в течение 48 часов после времени загрузки", - говорится в разъяснении. Компания заверила, что не продает и не делится данными пользователей со сторонними лицами или организациями, исключение касается "аналитических инструментов третьей стороны, предназначенных для того, чтобы помогать замерять траффик и тренды".

Как выяснила газета The New York Times, FaceApp стремительно набирает популярность в США. В числе знаменитостей, которые изменили свою внешность на снимках, оказались рэпер Дрейк, поп-группа Jonas Brothers, бывший баскетболист Дуэйн Тайрон Уэйд и британский шеф-повар и ведущий кулинарных шоу Гордон Рамзи. Газета опросила экспертов в области компьютерной безопасности, которые сочли тревогу сенатора Шумера преувеличенной.