В ФРГ заявили, что сотрудничество с РФ необходимо для решения проблем мировой политики

ПЕТЕРСБЕРГ /Германия/, 18 июля. /ТАСС/. Сотрудничество с Россией, несмотря на разногласия, необходимо для решения мировых проблем. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас перед началом пленарного заседания германо-российского форума "Петербургский диалог" в Петерсберге. Его слова приводит в четверг Министерство иностранных дел Германии.

"Даже если по многим темам мы в настоящее время придерживаемся разных точек зрения, диалог с Россией остается необходимым. Без Москвы мы не ответим на насущные вопросы мировой политики. Только если мы будем сотрудничать, мы достигнем устойчивого мира в Европе", - сказал глава МИД ФРГ.

В четверг перед началом форума Маас проведет встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. "Мы будем говорить о сохранении ядерной сделки с Ираном, о будущем контроля над вооружениями, об обстановке на востоке Украины, - отметил Маас. - В Донбассе мы видим небольшую искру надежды. Чтобы эти положительные сигналы стали наконец указывать в направлении мира, Россия должна внести конструктивный вклад".

"Петербургский диалог" является важным связующим звеном между нашими обществами. В сложные с точки зрения политики времена мы должны поддерживать сплоченность людей в наших странах", - отметил Маас.

"Петербургский диалог" был создан в 2001 году по инициативе президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Герхарда Шредера с целью наладить открытый обмен мнениями между политиками, деятелями науки и культуры, представителями деловых кругов, гражданского общества. Цель - налаживание взаимодействия между представителями всех сфер общественной жизни. Форум призван не только укреплять германо-российские связи и содействовать взаимопониманию, но и оказывать благоприятное воздействие на отношения между Россией и Европейским союзом.