МИД Японии не комментирует сообщения СМИ об отказе России обсуждать передачу двух островов

ТОКИО, 18 июля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Японии не намерено комментировать появившуюся в японских СМИ информацию о том, что Москва якобы отказалась обсуждать с Токио возможность передачи японской стороне двух из четырех островов южной части Курил в рамках переговоров о заключении мирного договора. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Курилы отдадут? А что с мирным договором? Отвечаем на главные вопросы о спорных островах

"Мы воздерживаемся от ответов на вопросы, касающиеся содержания переговоров, а также нашей позиции на них, чтобы не оказать негативного влияния на переговорный процесс", - отметили в МИД в ответ на просьбу прокомментировать информацию агентства Kyodo, которое ранее со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что РФ не будет обсуждать с Японией вопрос передачи двух островов.

По сведениям агентства, одной из причин этого стали беспокойства российской стороны, связанные с японо-американским военным альянсом. Отказ также был обусловлен опасениями, что возможный компромисс с Японией по территориальному вопросу может негативно сказаться на уровне поддержки власти со стороны российского населения, отмечает Kyodo.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что сообщение Kyodo не соответствует действительности. "Мы ведем с японской стороной переговоры о выработке мирного договора на соответствующей платформе. Все остальное является придумкой, художественным пересказом. Того, чего нет, я подтвердить не могу", - подчеркнула Захарова.

В ноябре прошлого года президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на встрече в Сингапуре договорились активизировать переговоры о мирном договоре на основе советско-японской Совместной декларации от 19 октября 1956 года.