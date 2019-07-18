CNN: США изучают идею помочь оппозиции Венесуэлы за счет поддержки Центральной Америки

НЬЮ-ЙОРК, 18 июля. /ТАСС/. Госдепартамент подтвердил, что изучает возможность перенаправления оппозиции в Венесуэле части средств, предназначенных для оказания помощи Гондурасу, Гватемале и Сальвадору. Помощь этим трем государствам по гуманитарной линии в любом случае не будет затронута, сообщила в среду телекомпания CNN .

"Мы во взаимодействии с Конгрессом США изучаем вопрос перенаправления части фондов на продвижение демократии в Венесуэле, включая поддержку временного правительства [лидера оппозиции Хуана] Гуайдо", - приводит телекомпания поступившее в ее распоряжение заявление пресс-службы внешнеполитического ведомства США. "Наши действующие и находящиеся на стадии планирования программы нацелены на разрешение венесуэльского кризиса. Мы инвестируем в правильное госуправление, права человека, техническую помощь правительству Гуайдо, независимым СМИ и гражданскому обществу", - добавили в Госдепартаменте.

Это ведомство "регулярно корректирует выделение средств из фондов по мере изменения приоритетов" Вашингтона. "Данное решение соответствует указанию президента [США Дональда Трампа] о том, что Соединенные Штаты не будут выделять дополнительные фонды на реализацию программ для Сальвадора, Гватемалы и Гондураса", - пояснили в Госдепартаменте.

Как сообщала ранее газета Los Angeles Times, Агентство США по международному развитию (USAID) планирует перенаправить около $42 млн, предназначавшихся странам Центральной Америки для борьбы с нелегальной миграцией, на поддержку оппозиции в Венесуэле.