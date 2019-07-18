В Иране сообщили, от чего зависит степень соблюдения ядерной сделки

ООН, 18 июля. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Ирану не нужно выходить из ядерной сделки, но степень ее выполнения будет варьироваться в зависимости от действий партнеров. Об этом заявил в беседе с корреспондентом ТАСС глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"У нас нет необходимости выходить из СВПД [Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе], - сказал он. - У СВПД есть механизм разрешения споров, который мы запустили некоторое время назад". "В зависимости от того, насколько другая сторона его выполняет, мы сможем сами либо снижать, либо увеличивать степень его выполнения", - пояснил иранский министр.

Он также заявил, что европейцы должны обеспечить Ирану возможность ведения свободной торговли для сохранения ядерной сделки.

"Мы ожидаем, что они будут выполнять свои обязательства по нормализации экономических отношений между Ираном и другими странами, - сказал он. - Нам нужно продавать свою нефть. Мы ведем бизнес с Россией и Китаем, но этого недостаточно. Европейцы - часть соглашения, как европейская тройка стран, так и весь Евросоюз - они должны исполнять свои обещания".

Зариф напомнил, что, согласно условиям соглашения, у европейских стран "есть 11 обязательств, которые должны соблюдаться".

Проблема иранского ядерного досье резко обострилась после одностороннего выхода США из СВПД 8 мая 2018 года и введения против Ирана американских экономических санкций в сфере нефтяного экспорта. Ровно через год - 8 мая 2019 года - президент Ирана Хасан Роухани объявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке и дает другим участникам два месяца (до 8 июля) на то, чтобы вернуться к ее выполнению.

8 июля представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди заявил, что Тегеран начал обогащать уран выше 3,67% - максимального уровня, предусмотренного ядерной сделкой. Это стало вторым шагом по сокращению Тегераном своих обязательств в рамках СВПД, после того как страна превысила разрешенный сделкой уровень запасов фторида урана (UF6) 300 кг.

28 июня на встрече в Вене страны ЕС подтвердили запуск межбанковского механизма INSTEX, который в теории дает возможность осуществлять расчеты с Ираном в обход американских санкций. Однако пока он включает лишь часть стран ЕС и распространяется на торговлю медикаментами и продовольствием, которые и так не были затронуты ограничительными мерами США. Иран заявляет, что для полноценной работы механизма финансовых расчетов INSTEX Евросоюз должен покупать иранскую нефть.

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