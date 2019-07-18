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Генсек ООН Антониу Гутерриш впервые посетит Белоруссию

Визит запланирован на начало сентября

МИНСК, 18 июля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в начале сентября впервые прибудет в Белоруссию с визитом, он примет участие в международной конференции по борьбе с терроризмом. Об этом сообщил в четверг МИД республики по итогам встречи в Нью-Йорке постпреда Белоруссии при ООН Валентина Рыбакова с генсеком.

"В ходе беседы обсуждены вопросы подготовки организуемой совместно Беларусью и ООН международной конференции высокого уровня "Борьба с терроризмом при помощи инновационных подходов и использования новых и возникающих технологий", которая состоится в Минске 3-4 сентября, а также участие в ней генерального секретаря ООН", - отмечается в пресс-релизе внешнеполитического ведомства.

По данным МИДа, стороны также обменялись мнениями о наиболее актуальных вопросах в сфере международных отношений, о состоянии и перспективах сотрудничества Белоруссии и ООН. "Генеральный секретарь дал высокую оценку усилиям Беларуси в области укрепления международной и региональной безопасности", - заявил МИД.

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БелоруссияГутерриш, Антониу
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